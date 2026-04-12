La Xunta incrementa en más de 3,4 millones la financiación del Servizo de Axuda no Fogar en Deza y Tabeirós

La Xunta incrementará en 3.428.675 euros la financiación destinada al Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en los ocho municipios de Deza y Tabeirós-Terra de Montes durante los próximos tres años. La medida permitirá que Lalín, A Estrada, Silleda, Vila de Cruces, Forcarei, Rodeiro, Agolada y Dozón dispongan de casi 11,7 millones de euros entre 2026 y 2028, frente a los algo más de 8 millones que percibirían con el sistema anterior.

El anuncio fue realizado por los diputados Manuel Santos y Raúl Santamaría durante una visita a las Casas do Maior de Rodeiro y Agolada, en la que estuvieron acompañados por las portavoces municipales Cati Somoza y Carmen Seijas. Allí explicaron que la actualización de la financiación será posible gracias al aumento progresivo del precio por hora del servicio, que pasa de los 12 euros vigentes hasta 2025 a 16 euros en 2026, 17 en 2027 y 18 en 2028.

Según los datos facilitados, el incremento tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero, aunque los concellos deberán solicitar la actualización de las cuantías dentro del plazo de un mes actualmente abierto. La Consellería de Política Social considera que este refuerzo contribuirá a mejorar la sostenibilidad económica de una prestación esencial en un territorio especialmente envejecido.

Los parlamentarios pusieron el acento en la relevancia social de esta medida en ambas comarcas, donde se prestan cada año 228.576 horas de atención. «Está claro que somos o partido máis social e que máis se parece a Galicia, porque atendemos sempre as necesidades da xente máis vulnerable e da que precisa máis axuda da Xunta e por iso desde o PP emprendemos este enorme esforzo inversor para mellorar rotundamente o SAF, pero cremos que non hai ningunha medida que pague máis a pena», manifestaron Santos y Santamaría.

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Por territorios, Lalín será el que más fondos reciba en el periodo 2026-2028, con 3,27 millones de euros, seguido de A Estrada, con 2,33 millones; Silleda, con 1,76; Vila de Cruces, con 1,44; Agolada, con 1,2; Forcarei, con 893.702 euros; Rodeiro, con 609.822; y Dozón, con 147.377 euros.