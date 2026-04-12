Vías municipales
Trasdeza asigna 115.000 euros a obras en los accesos de la aldea de Sar
redacción
La junta de gobierno local de Silleda aprueba el proyecto y el inicio del expediente de contratación de la mejora de los accesos de Sar, una aldea de Escuadro. El presupuesto base de licitación es de 115.361 euros, IVA incluido, y el plazo de ejecución, de dos meses.
La actuación, a través del Plan Camiña Rural que convoca Agader., se centra en dos caminos de titularidad municipal y que soportan tráfico ligado a la actividad agroganadera de la zona. El proyecto contempla la mejora del firme en ambos tramos, así como el fresado en el entronque con otras vías pavimentadas para igualar las rasantes, la limpieza de cuentas, el perfilado de los taludes y la ejecución puntual de cunetas revestidas en hormigón en varios puntos del tramo principal.
Por otra parte, el Plan de Mellora Viaria 2026-2027k, que presentó días atrás el Concello, incluye otras actuaciones en esta parroquia de Escuadro. De hecho, ya están redactados los proyectos para intervenciones en Soldecasa, en el núcleo de Cumbraos, y en el vial entre Barreiro y A Cabana. Para estas obras el ejecutivo local ya está buscando financiación en otras administraciones.
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