El PSOE denuncia cambios «impuestos» en el Parking Europa

El PSdeG-PSOE de Lalín denuncia el malestar de las personas abonadas del Parking Europa después de la reunión celebrada el viernes con el gobierno local, que los socialistas califican de «impositiva e sen ningún tipo de diálogo».

Según la formación, el Concello comunica a los usuarios un cambio en el modelo del aparcamiento que les obliga a trasladarse a la segunda planta y a perder sus plazas actuales, sin margen de negociación. «Foi chegar, sortear as prazas e impoñer unha decisión que empeora claramente as condicións dos/as usuarios/as», alega la portavoz socialista, Alba Forno. Señala que los abonados protestan por la pérdida de comodidad, los accesos más complicados y la sensación de inseguridad en algunas zonas, sobre todo por la noche.

El PSOE ve injusto el nuevo sistema, ya que los abonados continúan pagando mientras el estacionamiento sigue siendo gratuito y sin control para el resto de usuarios. «O problema de fondo non se resolve: o parking segue sen rotación e pode converterse nun espazo onde os coches permanecen días sen moverse, mentres quen paga ten peores condicións», afirma Forno. Exige al Concello la devolución de las cuotas abonadas durante el último año y una revisión del modelo para garantizar rotación, equidad y un uso más ordenado del espacio.

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La edila sostiene que el aparcamiento funcionaba mejor antes, con un sistema mixto de gratuidad y rotación. El nuevo modelo de gratuidad total «acabou xerando máis problemas ca solucións», aduce.