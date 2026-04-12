Pan de Soutelo Kalis , gañador da ruta de tapas de Soutelo de Montes

Pan de Soutelo Kalis, recollendo o seu diploma de gañador. | FIRMA

Redacción

Forcarei

A terceira edición da Ruta de Tapas de Soutelo de Montes pechouse cun gran éxito de participación. Durante os días de celebración, rexistráronse un total de 1.009 tickets, reflexo da elevada afluencia de veciños e visitantes que se achegaron a desfrutar das propostas culinarias dos establecementos participantes.

A tapa mellor valorada desta edición foi a presentada por Pan de Soutelo Kalis, que acadou a primeira posición cunha puntuación media de 4,58, converténdose así na gañadora da III Ruta de Tapas. O resto da clasificación estivo moi axustada, destacando tamén a calidade das propostas do Restaurante Millenium (2º posto) e o San Roque (3º posto), o que evidencia o alto nivel gastronómico desta edición.

Ademais, no sorteo realizado entre as persoas que completaron o pasaporte da ruta —cun total de 30 cartóns selados correctamente— resultaron premiadas Marisol Berezo, cun vale de 30 euros, e Manuel Villaverde, cun vale de 20 Guadalupe Picón, cun vale de 10.

Dende a organización agradeceron a implicación dos establecementos participantes, así como a excelente resposta do público, que contribuíu a crear un ambiente.

Tracking Pixel Contents