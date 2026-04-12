Piscinas de Vila de Cruces
La mejora del vaso grande rematará a principios de verano
Las obras sellarán las fisuras y crearán una zona horizontal para las clases de gimnasia acuática
El Concello de Vila de Cruces calcula que a principios de verano estarán rematados los trabajos de reforma de la piscina grande. La mejora fue adjudicada el pasado 20 de noviembre a la empresa Martínez e Hijos SL y cuenta con un plazo de ejecución de 60 días, según la documentación disponible en la Plataforma de Contratación del Estado. El presupuesto asciende a 144.263 euros, de los que 107.000 serán portados por la Diputación y los poco más de 37.000 restantes, por las arcas municipales.
Las obras de mejora permitirán solventar deficiencias del vaso, ya que presenta acabados deteriorados y fisuras que provocaban pérdidas diarias de agua. Por eso, los trabajos contemplan la retirada de todo el revestimiento de las paredes así como su aislamiento e impermeabilización de cara a evitar futuras filtraciones. El nuevo revestimiento dispondrá de baldosa de gres antideslizante. El proyecto incluye la reducción de la altura del vaso de esta piscina y la creación de una zona ligeramente horizontal, en la que se impartirán clases de gimnasia acuática.
La piscina está ubicada en la calle Xosé Neira Vilas, en una parcela con frente a la vía pública y en la que se localizan otras dos piscinas de distintas dimensiones y construidas en dos niveles diferenciados. El resto del espacio se destina a zonas verdes, dos vestuarios, un aseo adaptado para el público y otro para el personal.
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