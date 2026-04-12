Comunidad venezolana
Medio centenar de mayores recibe en Lalín asesoramiento sobre las pensiones
Venezolanos del Deza y APEJUVEG orientan a jubilados y retornados sobre prestaciones, fe de vida y la realización de trámites consulares
La sede de la Asociación Venezolanos del Deza, en Lalín, acogió este sábado una jornada informativa dirigida a pensionistas y jubilados venezolanos de la comarca, así como a emigrantes retornados. La convocatoria congregó a medio centenar de asistentes y volvió a poner de relieve la necesidad de acercar este tipo de atención especializada al rural.
La convocatoria, organizada en colaboración con la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Galicia (APEJUVEG), permitió a los participantes resolver dudas acerca del estado de sus prestaciones y de distintos procedimientos administrativos vinculados tanto al sistema español como a las gestiones consulares. La sesión se centró especialmente en la problemática de las pensiones venezolanas, una cuestión que sigue afectando a numerosos mayores, así como en los trámites necesarios para mantener el derecho a estas prestaciones.
Durante la jornada, personal técnico de APEJUVEG ofreció asesoramiento individualizado sobre las pensiones internacionales y sobre documentos como la fe de vida, imprescindible en muchos casos para acreditar la continuidad del cobro. Además, se facilitó información a los emigrantes retornados sobre el acceso a los complementos a mínimos dentro de la Seguridad Social española y sobre el cómputo de años cotizados a través del convenio bilateral.
La directiva de Venezolanos del Deza, que encabeza Ana María Fernández Iglesias, subraya la importancia de celebrar este tipo de encuentros fuera de las grandes ciudades, con el fin de evitar desplazamientos a personas de edad avanzada y prestarles una atención más cercana. «Nuestros mayores son la prioridad. Facilitarles información técnica en su propio municipio, evitándoles desplazamientos y ofreciéndoles un entorno de confianza, es fundamental para su tranquilidad y bienestar», señala.
El encuentro sirvió, asimismo, para detectar situaciones de especial vulnerabilidad, que serán derivadas a los servicios sociales y a los organismos competentes para su seguimiento. La iniciativa se enmarca en la línea de trabajo que viene desarrollando la asociación para reforzar la integración, la atención social y la seguridad jurídica del colectivo en la comarca.
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