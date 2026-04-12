Casi medio centenar de colectivos recibirá talleres de ‘+Xuntas’

La Diputación de Pontevedra extenderá este año el programa +Xuntas a 47 colectivos de Deza y Terra de Montes, con talleres dirigidos a la formación de las mujeres en ámbitos como tecnología, creatividad, naturaleza y salud. Tendrán 35 horas de duración, reunirán a entre 20 y 25 participantes e incluirán un módulo específico de sensibilización en igualdad.

En Lalín participarán la Asociación de Familias e Mulleres do Medio Rural Deza, los colectivos femeninos de Moneixas, Gresande, Madriñán, Cercio, Camposancos, Busto, Donsión, Moimenta, Prado, Donramiro, Santiso y Bendoiro, además del colectivo vecinal de Moneixas, la Asociación para o Desenvolvemento Familiar Medrar 2.0 (Adefam 2.0), Fonte de Lalín de Arriba, Bolarqueiros de Noceda y San Cristovo de Camposancos. En Rodeiro llegará a Virxe do Faro; en Dozón, a Pena de Francia; y en Silleda, a Dornelas, Santa Isabel, Cortegada, Cogami y A Costa.

Y en A Estrada se beneficiarán las asociaciones de Matalobos, A Xiada de Vinseiro, As Bugineiras de Nigoi, San Miguel de Cora, Amas de Casa de Arnois, Xuntaza de Arca, A Torre da Barreira de Riobó, Castro, San Xurxo de Vea, Andrés de Vea, Santa Clara de Ancorados, A Sobreira de Callobre, A Gándara, Paradela, Ribeira, Toedo Alborada, A Fátima, Santa Apolonia de Guimarei, Terra de Guimarei, San Esteban de Oca y O Outeiro de Tabeirós.

