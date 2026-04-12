Maril insta a Silleda a reconvertir el vertedero en un área recreativa

El portavoz del PP de Silleda, Ignacio Maril, insta al gobierno local a «porse a traballar na recuperación e posta en valor do vertedoiro de Campomarzo», después de que la Xunta emitiese una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable al uso de la zona como depósito de residuos industriales no peligrosos.

Maril respalda el sellado del actual vertedero de inertes, como piden tanto el gobierno local como el Bloque, «pero hai que ir a máis», y recuerda que en la campaña de las elecciones municipales de 2023 defendió un proyecto de compra de estos terrenos para convertirlos en una gran área recreativa. La iniciativa del PP contaba con el apoyo de la actual conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y pretende instalar en el que fue un hueco minero y después vertedero de inertes un espacio de ocio muy próximo a los dos reclamos turísticos por excelencia de Silleda: la catarata del río Toxa y el monasterio de Carboeiro. «Hai menos dun quilómetro de distancia, está próximo ao aparcadoiro e ademais existe unha senda máis curta, polo que poderiamos conseguir un enorme espazo natural no corazón de Silleda», manifiesta el concejal.

La postura socialista

Ignacio Maril también destaca que no hace mucho tiempo solo el PP y el Bloque se postularon «decididamente» contra la continuidad de la actividad del vertedero de Campomarzo como zona de acopio de residuos industriales no peligrosos. «O PSOE tiña outros intereses, sobre todo cando gobernaba o anterior alcalde, Manuel Cuiña, e mantivo unha posición morna, por dicilo suavemente», apostilla el líder del PP. «Que agora se arroguen esa postura ambientalista e como os maiores defensores do peche de Campomarzo é surrealista porque a hemeroteca retrátaos, pero damos por bo se comezan coa recuperación e a rexeneración dese espazo».