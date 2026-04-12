La Exaltación do Viño da Ulla reúne a miles de personas en Vedra y atrae a un visitante de Singapur

Un año más, y ya van 44, la Exaltación do Viño da Ulla reunió en Sarandón (Vedra) a cientos de personas, casi 10.000 botellas de la Denominación de Orixe Rías Baixas Subzona do Ulla y hasta a un visitante de Singapur, que calificó el evento como «interesting» y se mostró dispuesto a probar los caldos servidos. En la octava cata concurso se impuso Adega Barallobre, de Vedra, seguida de Alargo, de Teo, y Sin Palabras V186, de la cruceña Adegas Castro Brey.

La alcaldesa de Silleda, Paula F. Pena, y las concejalas Mónica G. Conde y Estefanía Taín. / Cedida

La Orde de Amigos do Viño engrosó filas con el nombramiento del exdirector del CPI local, José Viaño Rey, y el del director de la Axencia de Turismo de Galicia, y pregonero, José Manuel Merelles. La jornada arrancaba con una visita de los alcaldes a los estands con productos de sus municipios (acudieron los de A Estrada, Silleda, Teo, Touro, Boqueixón y ediles o representantes de Vila de Cruces y Padrón), con su anfitrión de Vedra, Carlos Martínez, como el cicerone más ducho. Hasta acudió el mandatario de Baleira, sin olvidar al presidente de la denominación de origen, Isidoro Serantes.

La lluvia matutina y el frío desinflaron un tanto la asistencia, pero sin que el foro perdiera un ápice de espíritu parrandeiro. Y es que, además del súbdito asiático, también se dejaron caer vecinos de Negreira, Boqueixón y Santiago, con afluencia masiva de los locales.

Las tapas hicieron furor, y el zumo de uva fermentada, aún más. La presidenta de la comisión de fiestas, Marieli Mogo, aprovechó para destacar el apoyo «de todas as institucións» a esta exaltación, y abogó por darle continuidad. El regidor clamó porque le hagan caso «e academos a distinción de Festa de Interese Turístico de Galicia».

Los conselleiros de Cultura y Medio Rural coincidieron en destacar la «riqueza» de estas tierras y el «cuidado» que presentan los viñedos, respectivamente, al tiempo que Merelles, natural de A Rúa, recordaba su vinculación con la viticultura –«fala un que axudou a botar a xofre nas viñas nesta época de chuvia»– y aplaudía el trabajo de las familias locales, «que mantiveron viva a tradición» desde los romanos.

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Pusieron la nota musical a la fiesta la Banda de Santa Cruz de Ribadulla, The Muppets, Rondalla de Pontellas u orquesta Panorama.