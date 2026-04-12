A Estrada y la magia del caballo

La Feira Cabalar de Pascua reúne este fin de semana a numerosos aficionados al mundo ecuestre en el recinto ferial de Guimarei, consolidándose como una de las citas destacadas del calendario gallego.

El evento, que hoy pone su broche de oro, convierte a A Estrada en punto de encuentro para criadores, profesionales y público en general, con el caballo como protagonista.

La programación arrancó el sábado con el concurso morfológico de caballos de Pura Raza Árabe, con ejemplares de distintos puntos de la península. La jornada dominical continúa con el Campeonato de Galicia de Pura Raza Española, además de bautismos hípicos, una ruta cabalar y el espectáculo «La magia del caballo».

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En la jornada de ayer, el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, asistió a los actos, destacando el papel de esta celebración en el impulso del desarrollo rural, social y económico de la zona.