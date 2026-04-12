Las comarcas, a la cabeza en el uso de ‘tablets’ y móviles entre la infancia

En torno a 301.000 personas, el 12% del total de la población gallega, tiene menos de 15 años y se concentra en las áreas más próximas a las ciudades, sobre todo en las provincias de A Coruña y Pontevedra. El resto de niños y jóvenes vive en comarcas con una dispersión y un envejecimiento poblacional más marcados, lo que puede provocar que recurran a las nuevas tecnologías como alternativa de entretenimiento.

El informe «Rapaciñ@s dixitais» que publicó la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) en 2025, con datos referidos al año anterior, indica que el empleo de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, tablets, un ordenador o televisores inteligentes está más extendido entre la infancia y la adolescencia de los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes, una franja en la que encajan Silleda, Vila de Cruces y de la que salen, pero por poco, Lalín y A Estrada.

Decisión parental

En ese informe, en los últimos meses de 2024 el 100% de niños y adolescentes de entre 5 y 15 años de la zona nororiental de la provincia había empleado estos dispositivos digitales , seguidos del 98,9% de Lugo Sur o el 98,5% de A Mariña, con características poblacionales similares. En zonas con bastante más gente joven, como A Coruña, el porcentaje ya cae al 71%, y en Vigo está en el 89,3. Amtega apunta que si se retrasa el acceso a un dispositivo digital, suele ser por una decisión de los progenitores, no en base a los recursos económicos.

Pero a la hora de comprar un ordenador de gama alta el informe ya nota diferencias según el poder adquisitivo de las familias y de ahí que muchas veces, al poder «capear» parte sus funciones con un móvil, la presencia de un ordenador ya sea menos frecuente en casa. Su uso es más común en los concellos de tamaño medio, de entre 10.000 y 20.000 habitantes, como Lalín y A Estrada, y a nivel comarcal el porcentaje de empleo no está en el 100%, sino que se desploma a casi la mitad, el 49,2. A la cabeza de la lista gallega se colocan las comarcas de O Morrazo, con el 79,7% de sus niños y adolescentes que emplean de forma habitual un ordenador, y O Carballiño-O Ribeiro, con un 75,1%.

El smartphone, menos común

Las proporciones son más modestas todavía al evaluar el uso del smartphone entre la infancia y la adolescencia. En el área nororiental de la provincia este dispositivo es frecuente entre el 58,2% de los y las consultados. Pero hay otras zonas donde no se llega ni a la mitad, como Lugo Central, Ourense y Costa da Morte. Amtega detecta diferencias de hasta casi 40 puntos porcentuales entre Lugo Oriental, con un 40,6% de niños y adolescentes que emplearon un smartphone, y A Coruña suroriental, que llega al 75,6.

A la hora de emplear internet, de nuevo los más jóvenes de Deza y Tabeirós encabezan el listado gallego, con un 100%, seguidos por el 97,7% de Lugo Sur y el 97,4% de A Mariña. Recurren a la red sobre todo para realizar videoconferencias o buscar material de aprendizaje para sus estudios. Esto explica que sea normal que también aumente el empleo de internet entre los adultos que conviven con niños en edad escolar. El informe de la Amtega remarca que el sistema educativo ha de solventar las brechas de género o de poder adquisitivo que puedan darse entre su alumnado a la hora de acceder a dispositivos digitales. Por eso, al cierre de 2024 los CEIP e institutos contaban con una media de dos alumnos por ordenador, y el 97% de los centros tiene una conexión a internet superior a los 100 megas, una velocidad que puede ser insuficiente si se desean conectar varios dispositivos inteligentes o descargar archivos muy grandes.