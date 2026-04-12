Longevidad
Una cerveza al día, el secreto de la centenaria estradense María Chao
A Estrada
Unas 120 personas participaron en un homenaje a María Chao Carracedo en un centenario que tuvo lugar en el Pazo de Xerlís. Natural de A Somoza, donde era conocida como María da Carballeira, se casó en Tabeirós, pasando a ser María da Abeleira. María pasea a diario por su finca y se encuentra bien de salud. Uno de sus secretos, según cuenta, es que bebe una cerveza diaria. También vino, pero siempre hecho en casa. Antes era ella misma quien lo hacía. Ahora, supervisa su elaboración. Le gusta ver a televisión y no perdona un Telexornal ni el tiempo. Hasta su homenaje se acercaron el alcalde, Gonzalo Louzao, y la conselleira, Fabiola García.
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