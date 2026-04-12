El Brujo encantó A Estrada

“Camiño do Miñoto en flor”

Ruta circular de 15 kilómetros y dificultad media-baja. Salida desde la iglesia de Pardemarín. Final en el lagar Rabiosa con una cata de sidras y pincho de cortesía.

Hoy, a las 9.30 horas

‘Acoralados’ en A Estrada

Tres formaciones dirigidas por Ramón Bermejo, sobre el escenario del Teatro Principal: Coro Da Ra (Santiago), Cantaparanoia (Noia) y la OMM Carlos Barruso (A Estrada). Ochenta voces ofrecerán una experiencia coral moderna.

Hoy, a las 19.00 horas.

Cerdedo vuelve a los ochenta

El Multiusos de Cerdedo acogerá una “Fiesta Ochentera” organizada por la Comisión de Festas do Divino Eccehomo. La cita propone un viaje musical a los años 80 con sesión de DJ y ambientación temática.

El 2 de mayo, a las 21.00 horas.

Apoyo a la flotilla solidaria

La Praza da Igrexa de Lalín acoge esta mañana una concentración de apoyo a la flotilla solidaria que parte hoy de Barcelona con rumbo a Gaza para atender a la población civil.

Hoy, a las 12.00 horas.

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El actor Rafael Álvarez «El Brujo» llenó de nuevo el Tetero Principal con su «Lazarillo de Tormes». Un espectáculo con el que lleva girando más de 30 años y ayer demostró por qué. Un bululú del Siglo de Oro en nuestros días.