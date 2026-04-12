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El Brujo encantó A Estrada
“Camiño do Miñoto en flor”
Ruta circular de 15 kilómetros y dificultad media-baja. Salida desde la iglesia de Pardemarín. Final en el lagar Rabiosa con una cata de sidras y pincho de cortesía.
Hoy, a las 9.30 horas
‘Acoralados’ en A Estrada
Tres formaciones dirigidas por Ramón Bermejo, sobre el escenario del Teatro Principal: Coro Da Ra (Santiago), Cantaparanoia (Noia) y la OMM Carlos Barruso (A Estrada). Ochenta voces ofrecerán una experiencia coral moderna.
Hoy, a las 19.00 horas.
Cerdedo vuelve a los ochenta
El Multiusos de Cerdedo acogerá una “Fiesta Ochentera” organizada por la Comisión de Festas do Divino Eccehomo. La cita propone un viaje musical a los años 80 con sesión de DJ y ambientación temática.
El 2 de mayo, a las 21.00 horas.
Apoyo a la flotilla solidaria
La Praza da Igrexa de Lalín acoge esta mañana una concentración de apoyo a la flotilla solidaria que parte hoy de Barcelona con rumbo a Gaza para atender a la población civil.
Hoy, a las 12.00 horas.
El actor Rafael Álvarez «El Brujo» llenó de nuevo el Tetero Principal con su «Lazarillo de Tormes». Un espectáculo con el que lleva girando más de 30 años y ayer demostró por qué. Un bululú del Siglo de Oro en nuestros días.
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