El BNG tilda de «parche de última hora» la limpieza del colegio

El Bloque de Dozón y varios progenitores del CEIP Pío Cabanillas replican las declaraciones del alcalde, Adolfo Campos, sobre la suspensión del servicio de limpieza en el centro educativo, el de salud y el consistorio. Este sábado, «ás 11.00 horas, tal e como testemuñan as imaxes capturadas no colexio, o Concello enviou persoal e un vehículo para realizar tarefas de limpeza a correr, nun día non laboral e non lectivo. Se o servizo fose ordinario, non habería necesidade de enviar operativos un sábado·», remarcan desde el BNG. El partido añade que las personas que ayer pusieron a punto las dependencias del colegio «non contan con ningún convenio nin acordo formal co concello, é unha actividade puntual realizada como un favor persoal cara ao alcalde».

El partido urge saber si la suspensión del contrato con la adjudicataria se debe a impagos por parte del Concello o a la caducidad del mismo, y exige un informe sobre qué empresa realizó las tareas de ayer, que tilda de «un parche de última hora».

Desde el colectivo de padres, la ANPA envió días atrás un escrito para saber por qué se suspendió la limpieza del colegio el pasado 20 de marzo, e intentó contactar por teléfono con el regidor. Los progenitores apuntan que los propios niños tenían que encargarse de limpiar sus mesas con toallitas higiénicas.