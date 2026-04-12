Homenaje cultural
Berres honra su memoria colectiva
La parroquia estradense une memoria y compromiso cultural con un homenaje pétreo a orillas del Ulla a tres vecinos ilustres: Marcial y Avelina Valladares y Manuel García Barros
fran campos
La parroquia de Berres acogió ayer un emotivo acto en honor al escritor Manuel García Barros, coincidiendo con el 54 aniversario de su fallecimiento y en el año en que se cumplen 150 de su nacimiento. El evento tuvo como eje la inauguración de un monolito dedicado también a Marcial y Avelina Valladares, figuras destacadas de la parroquia.
La iniciativa buscó crear un símbolo permanente de la memoria colectiva. Durante el acto intervinieron familiares del autor y Laura Bernárdez, quien ofreció el discurso central. Asimismo, niños y niñas de Berres participaron con lecturas de poemas y una ofrenda floral en homenaje a los autores.
También participó la Escuela de «Artes Escénicas de A Estrada» con la representación de un escena de «Os seráns de Vilancosta» en la que aparecen juntos los tres homenajeados.
El acto reunió a vecinos y familiares llegados de distintos puntos como de Santiago y Vigo. Contó también con la presencia de un nuevo vecino de Vilancosta, Richard, procedente de Texas. Es el nuevo propietario de la casa de los Valladares, que mostró interés en apoyar iniciativas culturales en ceder el inmueble para tal fin.
El monolito está ubicado al inicio del paseo del Areal. La piedra procede de la propiedade de la Condesa de Riveira, de los Marqueses de Pallares, con conexión histórica con los Valladares, y fue donada para este fin. La placa fue realizada por Aluminios Campos y el trabajo lo remató el cantero José Neira, también de Berres.
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