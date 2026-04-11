La Xunta cede el Juzgado Número 1 para la Unidade de Atención Temperá

La Xunta de Galicia ha cedido al Concello de A Estrada las instalaciones del antiguo Juzgado de Primera Instancia Número 1 da Estrada para que pueda realizar el traslado de la Unidade de Atención Temperá municipal, a la que asisten más de 40 niños y niñas. Así lo anunció en la tarde del sábado la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, que visitó las instalaciones acompañada del alcalde del municipio, Gonzalo Louzao.

En su intervención, la conselleira destacó que la Xunta destina cada año más de 85.000 euros a impulsar la atención temprana en este municipio, un servicio que desde el año 2019 está a disposición de las familias para ofrecer asesoramiento, acompañamiento y atención a los niños y niñas de hasta 6 años con problemas de desarrollo. Además, hizo hincapié en que estas unidades son fundamentales «para ayudar a las madres y padres a resolver todas las dudas, incertidumbres y miedos que se les presentan ante la sospecha de que su hijo pueda sufrir un problema de estas características».

Durante la visita al inmueble, que fue cedido por la Xunta de forma gratuita, Fabiola García felicitó al Concello de A Estrada y a su alcalde por «apostar por el desarrollo de los niños y por apoyar a las familias», favoreciendo, según aseguró, «la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas».

El alcalde por su parte recordó que la Unidad de Atención Temperá de A Estrada comenzó a trabajar hace unos meses con horario ampliado, pasando de las 20 horas semanales que venía realizando cada uno de sus profesionales a las 30 que ahora se prestan. En este espacio se ofrecen servicios de logopedia, psicología y terapia ocupacional y es una unidad altamente valorada por las familias usuarias.

La ampliación horaria se hizo coincidir con el trámite de la nueva adjudicación, tras la extinción del anterior contrato. Tuvo como resultado la selección de la firma Foltra, anterior adjudicataria, entre las ofertas presentadas. En todo caso, el procedimiento contemplaba la subrogación de los tres profesionales que venían prestando sus servicios en la unidad estradense. La referida contratación tiene asociado un presupuesto de 175.500 euros, siendo un contrato de un año prorrogable por otro.

La Unidad de Atención Temperá de A Estrada atenderá a 45 niños tras la ampliación de su horario de funcionamiento. De ellos, 20 están vinculados al servicio de terapia ocupacional, 22 al de psicología y otros 22 al de logopedia.

El incremento de horas ha permitido incorporar a menores que llevaban más tiempo en lista de espera para recibir este tipo de atención. «Los buenos servicios nunca llegan y reconocemos que aún hay lista de espera», lamentó el alcalde. Según recordó se trata de un servicio totalmente gratuito para las familias. «Aunque el Concello adelanta los fondos necesarios, la Xunta de Galicia financia prácticamente el 100 % del coste a través de la Consellería de Política Social. En la actualidad, el funcionamiento de la unidad supone un gasto anual de 84.825 euros».

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La Unidad de Atención Temperá comenzó a funcionar en A Estrada en 2019, en un piso dependiente del departamento de Servizos Sociais situado en la avenida Benito Vigo, unas instalaciones que se consideran poco adecuadas para la prestación del servicio. Su traslado ya está previsto en el proyecto del nuevo Edificio Integrado de los Servizos Sociais, que se desarrollará con fondos europeos en el solar del antiguo INEM. Mientras tanto, se plantea como solución provisional su ubicación en el antiguo edificio del Juzgado número 1, una medida que se considera de proximidad y que permitiría mejorar de forma inmediata el servicio mientras se concreta el cambio definitivo.