Vai Nela sigue adelante tras la muerte de Andrés Lareu

La formación de música tradicional Vai Nela anuncia que mantendrá su actividad tras la muerte de su cofundador, Andrés Lareu. En un emotivo comunicado, los integrantes expresan su voluntad de preservar el legado del «alma y corazón» del proyecto. El combo reafirma su compromiso de seguir adelante como una familia, apoyándose en el vínculo que Lareu forjó. A partir de ahora, cada interpretación de la agrupación será un tributo vivo a su memoria y un reconocimiento a la herencia cultural que dejó en Salgueiros.