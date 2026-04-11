Folclore
Vai Nela sigue adelante tras la muerte de Andrés Lareu
redacción
Vila de Cruces
La formación de música tradicional Vai Nela anuncia que mantendrá su actividad tras la muerte de su cofundador, Andrés Lareu. En un emotivo comunicado, los integrantes expresan su voluntad de preservar el legado del «alma y corazón» del proyecto. El combo reafirma su compromiso de seguir adelante como una familia, apoyándose en el vínculo que Lareu forjó. A partir de ahora, cada interpretación de la agrupación será un tributo vivo a su memoria y un reconocimiento a la herencia cultural que dejó en Salgueiros.
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo: «Es decepcionante»
- Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- Silabario abre un nuevo restaurante en un hotel histórico de Vigo: «Va a ser un concepto más divertido y asequible»
- Papá y mamá te acompañan
- Una exempleada de Hormigones Valle Miñor acepta dos años de cárcel por apropiarse de 100.000 euros a la empresa de Nigrán
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»