Tareixa Taboada: el arte como disección

Hay creadores que retratan la realidad y otros que la cuestionan, pero luego aparece Tareixa Taboada, que la disecciona con una mezcla de precisión quirúrgica y ternura. Bajo el título ZEIT –tiempo en alemán–, la artista ourensana presenta desde ayer en el Museo Municipal de Lalín una antología de sus trabajos más recientes en una muestra comisariada por la doctora en Historia del Arte, Cecilia Doporto.

Para su llegada a la capital dezana, el proyecto se ha adaptado meticulosamente al espacio expositivo, enriqueciéndose con siete obras inéditas concebidas específicamente para esta sede, entre las que destaca la serie Hell. En esta propuesta, la temporalidad trasciende lo teórico para volverse sustancia y cicatriz. Sus pequeñas esculturas de bronce, que evocan hallazgos arqueológicos, actúan como una mofa elegante hacia los relatos oficiales. Según explica la propia creadora, en la muestra abundan las «estatuillas votivas y premeditadamente falseadas, como la propia historia».

Esta visión crítica que cuelga de las paredes del museo lalinense se expande en instalaciones como Pájaros y excrementos o Dolls, donde explora anatomías incompletas y símbolos subvertidos. En Dolls, las muñecas fragmentadas y remendadas simbolizan un manifiesto íntimo sobre el cuerpo como territorio del dolor. Taboada confiesa que «la ausencia de miembros tiene que ver con mi obsesión por la muerte como pérdida, como desapego; utilizo el dolor físico como metáfora del dolor interior: un miembro que no está físicamente, pero que sigue doliendo». ZEIT revela una realidad sutil pero implacable en cada pieza. Taboada no fabrica objetos decorativos, sino que construye pensamiento y abre interrogantes en el eco del silencio. En sus manos, el arte es resistencia, memoria activa y una forma genuina de hacer justicia. Así, a través de cada volumen y trazo, nos entrega un fragmento de esa época herida que habitamos, transformándola en arte puro.

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Al acto de inauguración asistieron, junto a la propia Tareixa Taboada, diversas personalidades que arroparon el estreno de este proyecto en Lalín. La comisaria de la muestra, Cecilia Doporto, estuvo acompañada por Jorge Cubela, diputado provincial de Cultura; Román Rodríguez, conselleiro de Educación; y José Crespo, alcalde de Lalín. Con su presencia, las autoridades subrayaron la relevancia de una exposición que no sólo enriquece la oferta cultural del municipio con obra inédita, sino que consolida a Taboada como una de las voces más lúcidas y necesarias del panorama artístico actual.