Festas de verán
Silleda comenzará la próxima semana el petitorio festivo
La comisión comenzará a recabar apoyo vecinal y comercial para los festejos del 9 al 12 de julio
La Comisión de Festas de Verán de Silleda, promovida por la Asociación Xuventude Silleda, iniciará la próxima semana el tradicional petitorio con el objetivo de recaudar colaboraciones para la organización de los festejos que se celebrarán en la villa entre los días 9 y 12 de julio.
Desde la entidad organizadora señalan que esta iniciativa supone, un año más, un paso fundamental en la preparación de unas celebraciones muy esperadas por la vecindad y que forman ya parte del calendario festivo del municipio. A través de este petitorio se solicitará la colaboración tanto de la ciudadanía como de los establecimientos comerciales y hosteleros de la villa, cuyo apoyo resulta esencial para hacer posible la celebración.
La Asociación Xuventude Silleda quiere agradecer de antemano la buena disposición y la implicación que siempre muestran tanto la vecindad como los negocios locales, y destaca que las fiestas de verano son una cita construida entre todos, gracias al esfuerzo compartido y al compromiso colectivo.
Desde la organización subrayan que cada aportación, por pequeña que sea, contribuye a mantener viva una celebración que cada año reúne a cientos de personas y que supone también una oportunidad para dinamizar la vida social, cultural y económica de la villa.
La comisión anima a la vecindad a recibir con cercanía a las personas encargadas del petitorio y hace extensivo este agradecimiento a los establecimientos que colaboran habitualmente, conscientes de la importancia de sumar esfuerzos para seguir celebrando unas fiestas participativas, abiertas y pensadas para todos los públicos.
Las fiestas de verano de Silleda se celebrarán del 9 al 12 de julio, y en las próximas semanas se irán conociendo más detalles sobre la programación prevista para esta nueva edición.
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