Un fin de semana para degustar las mejores tapas en Silleda
Silleda organiza 'Silleda a Bocados' del 10 al 12 de abril de 2026, una ruta de tapas a 3 euros con la que busca dinamizar la hostelería local, coincidiendo con la campaña 'Días do comercio con corazón local'.
Silleda celebra del 10 al 12 de abril de 2026 la ruta de tapas ‘Silleda a Bocados’, una iniciativa de dinamización hostelera paralela a la campaña ‘Días do comercio con corazón local’. Participan 11 locales, con tapas a 3 euros, en una propuesta que une gastronomía, descuentos y premios directos para atraer público al centro urbano.
La iniciativa reúne a once locales de hostelería de Silleda y A Bandeira: Café Ina, Debibian, Restaurante Terra Mollada, Casa Victorino, Bar Avenida, Cervexería Exilieta, A Casa do Pincho, Bar Ugía, Bodegón Trujillo, A Plazoleta y Bodegón Esther. Cada local servirá una propuesta al precio de tres euros, con elaboraciones variadas, que van desde tostas o empanadillas hasta hamburguesas o canelones.
La campaña incluye votaciones para elegir la mejor tapa y la mejor presentación. Quienes consigan cinco sellos de establecimientos hosteleros entrarán en sorteos de lotes de regalos donados por los comercios participantes, mientras que las personas que completen la ruta de los once locales optarán también a dos lotes especiales de productos y a vales de descuento de 50 euros aportados por ECOS. También habrá premios para los negocios hosteleros, con un trofeo a la mejor tapa y otro a la mejor presentación.
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