Rodeiro acoge la «Ruta Cambota» el 26 de abril
El 26 de abril, Rodeiro celebrará la Ruta Cambota, un evento offroad de 100 kilómetros por GPS para enduro, trail y quad. La jornada comenzará en la Praza do Concello. Por una inscripción de 35 euros, los participantes contarán con asistencia en ruta, desayuno y un almuerzo de clausura. El plazo para anotarse finaliza el 21 de abril.
