Reparación de techo del Pazo de Liñares

La junta de gobierno local de Lalín adjudicó por 2.988,70 euros la reparación y reposición del falso techo del Pazo de Liñares, además de varios trabajos de pintura en el inmueble. El contrato fue concedido a Aislamientos Rubén y fija un plazo de ejecución de un mes desde la notificación de la adjudicación.