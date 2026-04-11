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El PSOE denuncia el gasto en la Cabalgata 2026
redacción
Forcarei
El grupo municipal socialista de Forcarei critica el elevado gasto del gobierno local del Partido Popular, liderado por Belén Cachafeiro, en la Cabalgata de Reyes de 2026.
Según los datos revelados en el último pleno municipal, el ayuntamiento destinó más de 14.520 euros al alquiler de carrozas, una cifra muy superior a la de 2025, cuando bajo el mandato de Verónica Pichel el gasto fue de 7.623 euros incluyendo iluminación y montaje.
El PSOE considera que esta diferencia evidencia una falta de control en el gasto público y reclama explicaciones al gobierno local, pidiendo una gestión más responsable y transparente sin reducir la calidad de las fiestas.
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