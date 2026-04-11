Edificio sociocultural
Programan citas sanitarias, de formación turística y familiares
Redacción
La junta de gobierno local de Lalín autorizó cuatro solicitudes de uso del edificio sociocultural de la rúa Manuel Rivero entre abril y mayo.
La Asociación de Mulleres en Igualdade de Busto pidió la sala diáfana para una jornada de primeros auxilios impartida por Protección Civil de Lalín el 23 de abril, de 17 a 19 horas. Mytrainigpal SL solicitó el salón de actos para celebrar la I Xornada Profesional My TrainingsPal el 16 de mayo, de 9:00 a 15:30, dirigida a profesionales del entrenamiento, la preparación física, la fisioterapia y la readaptación deportiva.
La Diputación de Pontevedra impartirá un curso de formación en inglés orientado al turismo sostenible prácticamente todos los lunes, martes y miércoles de abril y mayo en distintos horarios de tarde. Y Teta e Coliño celebrará su reunión de familias el 9 de abril, de 18 a 19.30 horas.
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