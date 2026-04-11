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En el Pérez Viondi se merienda bien y se baila mejor

En el Pérez Viondi se merienda bien y se baila mejor |

En el Pérez Viondi se merienda bien y se baila mejor |

El CEIP Pérez Viondi de A Estrada clausuró las actividades de la semana con motivo del Día Mundial de la Salud, con una jornada centrada en la promoción de hábitos saludables. El alumnado participó en meriendas saludables y disfrutó de una animada sesión de zumba dirigida por Priscila, poniendo el broche final a una semana dedicada al bienestar y a la vida activa.

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