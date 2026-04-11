O Rodo distribuirá para la provincia maíz híbrido de KWS

La cooperativa O Rodo será el distribuidor en exclusiva para la provincia de Pontevedra y el sur de la de Lugo de las variedades de maíz híbrido que ofrece KWS. Es el segundo año que esta empresa familiar alemana comercializa su producto a través de O Rodo, y lo hace tras los buenos resultados cosechados, nunca mejor dicho, en las 150 hectáreas que trabajaron.

Este jueves, miembros de la cooperativa y de KWS presentaron a los socios las variedades que ofrece la empresa para la zona. El gerente de O Rodo, Alberto Hermida, explica que la entidad apuesta por la firma germana «por ser una compañía de maíz técnicamente solvente y de alta calidad», que cuenta además con 170 años de experiencia. Hermida apunta que, a la hora de decantarse por un tipo u otro de maíz, «es necesario fijarse en varios parámetros y no tanto en el precio ya que, por ejemplo, dos o tres puntos más en digestibilidad puede derivar en 300 o 400 gramos más de leche por vaca y día, por lo que en cuanto se acabe el silo, el coste de la bolsa ya estará más que asimilado» con ese incremento de producción lechera.

Desde KWS su directora comercial en España y Portugal, Paula Ramos, admite que la empresa tiene más presencia en A Coruña y Lugo, y que en este segundo año con presencia en el interior de la provincia pontevedresa de la mano de O Rodo, «nos gustaría expandirnos más, porque esta zona era más desconocida para nosotros, pero acercarte a áreas nuevas con tanta calidad te da seguridad». Ramos recalcó que su empresa realiza un acompañamiento antes, durante y después de la venta del maíz, a través de los comerciales, distribuidores y ahora junto al colectivo cambote.

Dos o tres puntos más en digestibilidad puede derivar en 300 o 400 gramos más de leche por vaca y día"

Pedro Calvo, el comercial que trabajará con la cooperativa, se encargó de presentar las principales variedades con buenos resultados en Rodeiro y que destacan por una alta rusticidad y un buen «stay green», que es la capacidad genética que permite a una planta mantener sus hojas y tallos verdes durante más tiempo para que el grano sea más pesado y tenga una mejor calidad de forraje. Hay cinco variedades seleccionadas para Rodeiro, en vista de los resultados obtenidos en las 300 bolsas vendidas para la zona. La primera, de ciclo 400, es el «Inteligens», con un gran potencial de mazorca y muy resistente a enfermedades, además de tener una buena digestibilidad en almidones», detalla Calvo. El «Hypolito», de ciclo 350, aparece por segundo año en el catálogo y resulta muy resistente a sanidad.

En ciclos cortos, KWS ofrecerá en O Rodo la variedad «Kidemos», con muy buena puntuación en parámetros como el potencial de rendimiento, la estabilidad, la sanidad y la elasticidad de la mazorca. «Lleva años en el catálogo y es difícil de sustituir porque es un material extremadamente versátil. De su mismo ciclo, no hay casi ninguno que le compita», recalca el comercial. «Saverio» es una variedad con «excelente aptitud» para silo, y también está por segundo año en el catálogo de O Rodo. Es de ciclo más corto, de modo que resulta idóneo para últimas siembras. KWS también ofrece para silo la variedad «Lusitano», con flexibilidad en la fecha de sembrado, con secado rápido e ideal para anticipar cosechas.

Durante el encuentro con los socios de O Rodo intervinieron otros dos miembros de KWS: el delegado en Galicia, Asturias y Cantabria, Ángel Blanco, y el representante del área de Producto y Agroservice, Federico Valladares. El primero hizo alusión a los campos de ensayo de la empresa en Finca Mouriscade, y el segundo explicó cómo cuidar un silo, atendiendo a cuestiones como un buen sellado.