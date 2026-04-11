La venta de vehículos de ocasión marcó positivamente la primera jornada del 10º Salón del Vehículo de Ocasión de A Estrada, consolidando el evento como una cita clave para el sector en la comunidad gallega. Durante esta primera jornada, varias de las firmas expositoras ya han cerrado ventas y establecido contactos firmes que previsiblemente se materializarán durante la feria o en los días posteriores.

Los descuentos exclusivos aplicados durante el certamen —entre 500 y 7.500 euros—, junto con planes de financiación adaptados al perfil de cada cliente, están siendo determinantes en la decisión de compra. A esto se suman garantías profesionales que pueden alcanzar entre uno y cinco años, reforzando la confianza de los compradores. En el recinto ferial estradense, los visitantes pueden encontrar una amplia oferta de vehículos electrificados, híbridos, diésel y gasolina, con precios que oscilan entre los 5.000 y los 200.000 euros. Las motorizaciones tradicionales —gasolina y diésel— continúan liderando las preferencias de los consumidores.

Llegan las primeras ventas a la espera de los días grandes

Las empresas participantes destacan también la importancia de este tipo de eventos en un contexto en el que la demanda sigue superando a la oferta, convirtiendo el salón en una oportunidad excepcional para quienes buscan adquirir un vehículo en condiciones ventajosas.

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El Salón del Vehículo de Ocasión de A Estrada permanecerá abierto hasta el próximo domingo, en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas. La entrada al recinto es gratuita.