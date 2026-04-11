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La limpieza en Dozón «está normalizada»

El alcalde de Dozón, Adolfo Campos, indica que el Concello interrumpió el contrato con la empresa que limpiaba el CEIP, el consistorio y el centro de salud, pero que «en ningún momento quedou sen limpar, foi algo puntual e a situación xa está arranxada e normalizada». El BNG asegura que el servicio se suspendió dos semanas.

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