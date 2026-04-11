Lalín hace del Work Cocido un escaparate de ideas y empresa

Lalín reforzó este viernes su vínculo con el emprendimiento a través del V Work Cocido, una cita ya consolidada dentro del programa de la Feira do Cocido. Bajo el lema ‘Trayectorias de vida: proyectos que inspiran’, el encuentro volvió a convertir el Edificio Sociocultural de la calle Manuel Rivero en un espacio de reflexión sobre la iniciativa empresarial, la evolución profesional y el valor de las experiencias compartidas.

El acto reunió a perfiles de ámbitos muy distintos, desde el artístico hasta el gastronómico, pasando por el empresarial y el académico, en una mañana marcada por el intercambio de ideas y vivencias. La jornada estuvo moderada por Silvia Panadeiros Vence, CEO de Work Events, que condujo el encuentro con un formato centrado en el diálogo y en la dimensión más humana del emprendimiento.

A lo largo de las intervenciones salieron a relucir elementos que marcan cualquier trayectoria empresarial. Los participantes abordaron la importancia de adaptarse a los cambios, la necesidad de improvisar en determinados momentos y la relevancia de saber comunicar tanto un proyecto como la propia identidad profesional. También se puso sobre la mesa el peso que tienen la red de contactos, el apoyo externo y, en ocasiones, incluso la suerte a la hora de sacar adelante una iniciativa.

El cartel estuvo integrado por Sheila Patricia, artista y productora cultural; Fran Cañotas, presentador de Televisión de Galicia; Begoña Vázquez, chef y empresaria; Patricia Galego, empresaria en el ámbito de la biococina; Eva López, responsable del programa Woman Emprende de la Universidade de Santiago de Compostela; y Ramiro Mejuto, gerente de Megodeza. Aportaron miradas diferentes sobre los retos, los aprendizajes y las decisiones que jalonan el camino profesional.

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La organización destaca la buena acogida de una cita que volvió a colgar el cartel de completo y que se reafirma como punto de conexión entre talento, ideas y experiencias. El V Work Cocido estuvo organizado por Work Events, con la colaboración del Concello de Lalín y de la Asociación de Empresarios de Deza, con patrocinio de varias firmas. La jornada se cerró con un cocido networking en Casa Currás.