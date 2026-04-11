Lalín homenajeará a Prado Gabaldón por su legado rural

El Concello de Lalín rendirá homenaje el 20 de abril a Manuel Prado Gabaldón en un acto institucional con el que pretende reconocer su trayectoria profesional y su contribución al desarrollo del municipio. La cita tendrá lugar a las 19:00 horas en el salón de plenos y estará abierta a toda la vecindad.

La iniciativa parte de la Alcaldía y busca poner en valor la figura de quien fue durante más de 40 años ingeniero jefe de la Oficina Comarcal de Infraestructuras Agrarias de Lalín, además de «unha persoa especialmente apreciada no municipio pola súa cercanía e dedicación ao servizo público».

El acto contará con la presencia del alcalde, José Crespo, miembros de la corporación municipal, otras autoridades, familiares y amigos del homenajeado, así como vecinos que deseen sumarse a este reconocimiento público. Con esta convocatoria, el gobierno local quiere no solo recordar su trayectoria, sino también preservar un legado vinculado al progreso del rural lalinense y transmitirlo a las nuevas generaciones.

La propuesta de homenaje fue aprobada por unanimidad en la junta de gobierno. En el expediente se destaca que Prado Gabaldón desempeñó un papel decisivo en la mejora de las infraestructuras agrarias y rurales de Lalín y su comarca entre 1974 y 2016, un periodo en el que colaboró con distintos gobiernos locales en una profunda transformación del territorio.

El documento subraya que su trabajo fue «determinante» en actuaciones como la apertura de más de 1.000 kilómetros de pistas rurales, la construcción de accesos a núcleos, una veintena de puentes, el asfaltado de lugares, la ejecución de depósitos de abastecimiento de agua, campos de la fiesta y centros sociales, así como la dotación de líneas eléctricas en zonas que carecían de ellas. También participó activamente en los primeros procesos de concentración parcelaria a partir de 1982, tras el traspaso de competencias a la Xunta de Galicia.

Revolución

La propuesta recoge la propia valoración de Prado Gabaldón sobre aquella etapa, definida como una auténtica «revolución que permitiu a transformación do agro». Resalta su «disposición permanente» para atender a la vecindad, facilitar trámites y asesorar ante diferentes administraciones, una labor que lo convirtió en un referente de proximidad en las parroquias.

Antes de incorporarse a Lalín, Prado Gabaldón trabajaba para el Ministerio de Agricultura en Huércal-Overa, en Almería. Solicitó entonces su traslado a la recién creada Oficina Comarcal de Infraestructuras Agrarias de Lalín, que en aquel momento era una de las tres únicas existentes en toda España, junto con las de Alcañiz y Luarca.

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Desde el Concello se insiste en que este homenaje quiere reconocer no solo una larga carrera profesional, sino también una forma de entender el servicio público basada en el compromiso, la bonhomía y el conocimiento del territorio. Aspira a convertirse en un acto de encuentro y memoria colectiva en torno a una de las figuras más relevantes en la evolución reciente de Lalín.