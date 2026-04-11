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Cultura

Lalín esboza los conciertos de calle con sus bandas de música

La concejala de Cultura de Lalín Begoña Blanco, mantuvo ayer una reunión con las bandas de música locales para avanzar en una planificación conjunta. Se escucharon sugerencias y necesidades de las agrupaciones y se abordaron líneas de colaboración, además de tratar la programación de conciertos de calle para este año. Además, se analizó la posibilidad de organizar una actividad conjunta a comienzos de 2027 con el fin de poner en valor estas bandas y fortalecer su presencia en la vida cultural local.

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