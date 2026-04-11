Lalín abre la inscripción en talleres y seminarios dirigidos a mayores

El Concello de Lalín abrirá este lunes, 13 de abril, el plazo de inscripción para dos programas formativos dirigidos a personas mayores de 50 años y orientados a fomentar el bienestar, el aprendizaje y la participación activa. La oferta incluye, por un lado, los talleres Alternativas para un bo envellecer, impulsados por la Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos (Ategal) en colaboración con la Diputación de Pontevedra y el Concello, y, por otro, tres seminarios organizados junto con la Universidade de Vigo dentro del programa de Coñecemento e Experiencias.

Las actividades se desarrollarán en el edificio sociocultural de la rúa Manuel Rivero y tendrán carácter gratuito, con el objetivo de acercar a la población de más edad propuestas útiles para su vida diaria y favorecer al mismo tiempo la socialización, la autonomía personal y la adquisición de nuevos recursos. La programación combina contenidos vinculados a la salud y al bienestar emocional con otros centrados en la formación práctica y en el acercamiento a cuestiones de actualidad, en una oferta pensada para responder a intereses diversos y promover una participación activa.

Los talleres de Ategal se celebrarán los días 14 y 28 de mayo y 4 y 18 de junio, de 17:00 a 19:00 horas, con un máximo de 25 plazas. Su contenido girará en torno a la vida cotidiana en esta etapa, el bienestar emocional, la comunidad como activo en salud y la integración de hábitos saludables en el día a día, con el objetivo de promover un envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida física, mental y social de los participantes.

A esta propuesta se suma el ciclo de seminarios promovido en colaboración con la Universidade de Vigo, que abordará tres temáticas diferentes. La primera cita será el 22 de abril con ‘Ciencia na túa cociña’, una sesión centrada en alimentación, conservación de productos y lectura de etiquetas. El programa continuará los días 5 y 12 de mayo con ‘Mellor cos anos: habilidades para unha vida plena’, enfocado al autoconocimiento, la autoestima y las relaciones personales, y se cerrará el 19 de mayo con un seminario sobre ‘Intelixencia Artificial’, planteado para acercar al público el uso práctico y seguro de la IA generativa en la vida diaria.

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Cada seminario contará con un máximo de 30 plazas y un mínimo de 10 asistentes para poder desarrollarse. Las personas interesadas en participar en cualquiera de estas actividades deberán recoger la solicitud en la recepción del Concello y formalizar después su inscripción en el Rexistro. Con esta doble programación, Lalín refuerza su oferta de formación y envejecimiento activo con iniciativas centradas tanto en la salud y el bienestar como en la adquisición de nuevos conocimientos.