Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Friburgo-CeltaEuroprecis concursoBajas Laborales PPdeGPrecio alquilerCarla Vig-BayConcejal urbanismo BaionaQuemado botella agua mar
instagramlinkedin

Jornada informativa de Venezolanos del Deza

La Asociación Venezolanos del Deza celebra hoy una jornada informativa en su sede de la calle Memorias dun neno labrego de Lalín. Será entre las 10.30 y las 13.30 horas con el objetivo de ofrecer asesoramiento gratuito a los migrantes, emigrantes o retornados de la comunidad venezolana residentes en la comarca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents