Educación
El IES Pintor Colmeiro recoge su premio de investigación escolar
Este viernes la Consellería de Educación entregó los permios del XI Concurso de Traballos por Proxectos, entre los que figura la «Flora Colmérica» del instituto Pintor Colmeiro, de Silleda. Coordinado por la biblioteca, el centro identifico la flora de su entorno y puso en marcha elaboración de productos como tinta, esencias o jabones.
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- El día en que A Cañiza pasará a llamarse a A Caniza y Cangas incorpora «apellido»: entra en vigor el nuevo Nomenclátor de Galicia
- «En liquidación»: cierra la cadena de moda Emilio Iglesias, con cuatro tiendas en Vigo
- Indra contratará a 170 personas en Galicia y centrará en Vigo su centro de ingeniería para guerra electrónica
- Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
- Papá y mamá te acompañan: Carla Lago se estrena en la Vig-Bay tras perder a sus padres en dos años por inesperadas enfermedades
- El Nicolás Peña, el centro de salud joven y pequeño que cierra sus puertas para integrarse en el que será el mayor de Galicia