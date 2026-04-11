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Educación

El IES Pintor Colmeiro recoge su premio de investigación escolar

Premiados y autoridades.

Premiados y autoridades. / Mónica Arcay Carro

Este viernes la Consellería de Educación entregó los permios del XI Concurso de Traballos por Proxectos, entre los que figura la «Flora Colmérica» del instituto Pintor Colmeiro, de Silleda. Coordinado por la biblioteca, el centro identifico la flora de su entorno y puso en marcha elaboración de productos como tinta, esencias o jabones.

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