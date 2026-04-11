La Xunta amplía los requisitos para acceder a viviendas protegidas en Lalín: más familias se beneficiarán

La ampliación de los requisitos de acceso a la vivienda protegida marcará la nueva promoción pública prevista en Lalín. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, avanzó este sábado en la capital dezana que la Xunta abrirá el lunes la licitación de las obras para construir 17 pisos en el Agro de Lalín de Arriba, pero acompañó ese anuncio de cambios que permitirán que más familias puedan optar a futuras adjudicaciones.

Entre las principales novedades figura la subida de los límites máximos de ingresos para acceder a una vivienda pública. Así, una persona sola podrá concurrir con ingresos de hasta 2.400 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 1.800 anteriores. En el caso de una pareja con un hijo, el tope pasa de 2.250 a 3.500 euros, mientras que para las familias numerosas se eleva hasta los 4.150 euros. La Xunta busca con esta modificación abrir estas promociones a más hogares y dar entrada también a rentas medias que hasta ahora quedaban fuera.

La propia conselleira defendió esa orientación durante su intervención en Lalín. «A principal preocupación da ciudadanía é acceder a unha vivenda, pero acceder a unha vivenda que sexa de calidade, que teña un precio de alugueiro e de venta tamén que sexa accesible e asequible», afirmó. Más adelante insistió en que «o que queremos é que máis galegos e galegas, as clases medias, poidan acceder a estas vivendas».

A esa revisión de los umbrales se suma una nueva reserva en las promociones en régimen de compraventa. La Xunta prevé destinar al menos un 30% de las viviendas a personas de entre 36 y 45 años con hijos o dependientes a cargo, un colectivo que gana así una vía específica dentro del reparto de este tipo de pisos. La medida se añade al cupo ya existente para menores de 36 años.

Futura promoción

En clave local, Allegue confirmó que la Xunta y el Concello mantienen conversaciones sobre otra parcela de titularidad municipal para seguir impulsando nuevas promociones en Lalín. «Estamos en conversas co concello, pois teñen outra parcela que estamos a estudar e que, por suposto, será tamén aceptada para seguir a construír vivenda neste concello», señaló.

La promoción ya prevista en el Agro de Lalín de Arriba saldrá a licitación este lunes con un presupuesto próximo a los 3,3 millones de euros y con plazo abierto hasta el 25 de mayo para presentar ofertas. El proyecto contempla 17 pisos de 2, 3 y 4 dormitorios en una parcela cedida gratuitamente por el Concello, dentro de una zona residencial consolidada y bien comunicada.

El inmueble incorporará medidas de eficiencia energética, con sistemas de aerotermia en cubierta y paneles fotovoltaicos, con el objetivo de reducir consumos y costes para los futuros usuarios. Las viviendas estarán dirigidas a personas inscritas en el registro de demandantes del municipio, tanto vecinos como trabajadores que quieran establecerse en la localidad.

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Los cambios expuestos por la Xunta amplían así el alcance de esta actuación en Lalín y refuerzan su efecto más allá del propio municipio, al encajar en una estrategia gallega con la que el Ejecutivo autonómico pretende ensanchar el acceso a los pisos protegidos y facilitar nuevas oportunidades de arraigo para familias, jóvenes y trabajadores también en el ámbito comarcal.