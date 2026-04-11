Movilidad sostenible
La Diputación instalará en la zona 15 estaciones para reparar bicicletas
La actuación, cifrada en 110.000 euros, mejorará los servicios para ciclistas en Deza y Tabeirós
Redacción
La Diputación de Pontevedra ha adjudicado por 110.000 euros el contrato para instalar quince estaciones de reparación de bicicletas en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes.
El presidente provincial, Luis López, aseguró que con esta actuación «queremos garantir a comodidade das persoas ciclistas e facilitar o desprazamento en bicicleta entre os itinerarios xacobeos e as áreas de interese turístico». Esta iniciativa forma parte del proyecto ‘A Peribici: Mobilidade sustentable nos Camiños Deza-Tabeirós Terra de Montes’, integrado en el Plan de Sostibilidade Turística en Destino Deza Tabeirós-Terra de Montes, financiado con algo más de dos millones de euros de fondos NextGeneration.
La actuación prevé la instalación de ocho estaciones estándar, equipadas con servicios básicos de reparación, puntos de lavado manual, sistema manual de inflado de neumáticos y soporte para bicicletas. A ellas se sumarán otras siete estaciones avanzadas, que también incluirán servicios de reparación, pero dispondrán, asimismo, de lavado automático con agua a presión, sistema de inflado automático con control de presión y soporte de reparación. Todas las instalaciones estarán dotadas, además, de mobiliario complementario, como papeleras, bancos y paneles informativos.
