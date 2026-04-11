La Diputación aprueba casi 600.000 euros para la ‘Gran Praza’ de Lalín

La Diputación de Pontevedra ha aprobado una ayuda de cerca de 600.000 euros para que el Concello de Lalín adquiera terrenos destinados a la construcción de la Gran Praza. Con estos fondos, el gobierno local podrá invertir en la compra de parcelas situadas en el centro neurálgico de Lalín, en el entorno de la Praza da Vila y de la iglesia de Santa María das Dores.

El ámbito afectado abarca una superficie de 2.900 metros cuadrados. El objetivo de la actuación es configurar una gran plaza como espacio singular y representativo para la estancia y el paseo, además de ampliar las zonas libres y verdes públicas en un entorno por el que discurre el Camino de Invierno.

Noticias relacionadas

La aportación se enmarca en el Plan +Provincia, dotado con 85 millones de euros. El presidente provincial, Luis López, subrayó que «o plan de obras e servizos de competencia municipal máis ambicioso da historia da Deputación».