Plan + Provincia
La Diputación aprueba casi 600.000 euros para la ‘Gran Praza’ de Lalín
Redacción
La Diputación de Pontevedra ha aprobado una ayuda de cerca de 600.000 euros para que el Concello de Lalín adquiera terrenos destinados a la construcción de la Gran Praza. Con estos fondos, el gobierno local podrá invertir en la compra de parcelas situadas en el centro neurálgico de Lalín, en el entorno de la Praza da Vila y de la iglesia de Santa María das Dores.
El ámbito afectado abarca una superficie de 2.900 metros cuadrados. El objetivo de la actuación es configurar una gran plaza como espacio singular y representativo para la estancia y el paseo, además de ampliar las zonas libres y verdes públicas en un entorno por el que discurre el Camino de Invierno.
La aportación se enmarca en el Plan +Provincia, dotado con 85 millones de euros. El presidente provincial, Luis López, subrayó que «o plan de obras e servizos de competencia municipal máis ambicioso da historia da Deputación».
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo: «Es decepcionante»
- Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- Silabario abre un nuevo restaurante en un hotel histórico de Vigo: «Va a ser un concepto más divertido y asequible»
- Papá y mamá te acompañan
- Una exempleada de Hormigones Valle Miñor acepta dos años de cárcel por apropiarse de 100.000 euros a la empresa de Nigrán
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»