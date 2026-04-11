Las comarcas pierden tres líneas de bus en un año pero aumentan sus paradas

Por los municipios de Deza y Tabeirós-Montes discurren 282 líneas de autobús, entre las 182 de Deza y las 100 de A Estrada y Forcarei. La cifra incluye tanto las de transporte integrado (son las rutas escolares que pueden emplear otros viajeros adultos si quedan plazas libres) como no integrado (es decir, las conocidas como ruta regular). Los datos corresponden a la «Memoria anual xullo 2024-xuño 2025» del Plan de Transporte Público de Galicia, y muestran una ligera caída respecto a las 285 líneas que estaban activas en el periodo anterior. Los descensos se producen sobre todo en el transporte escolar integrado, por la necesidad de reorganizar las rutas por la pérdida de alumnado. Así, en un año Deza eliminó dos líneas de este tipo y queda con 137, pero a cambio ganó una de transporte no integrado y marca 45, con lo que pasa de 183 a 182 en total. En Tabeirós-Montes, las dos líneas eliminadas son de transporte integrado (ahora hay 64), y mantiene las 36 regulares, de modo que pasa de las 102 a las 100 ya mencionadas.

Puede parecer obvio que si se eliminan líneas de autobús, también habrá menos paradas. Pues no: el transporte en bus en una zona rural como el interior de Pontevedra este transporte es imprescindible para facilitar la conexión dentro del mismo municipio (vista la extensión de algunos como el de Lalín o el de A Estrada), entre concellos o con las ciudades más cercanas. Comencemos por los datos de Deza. En julio de 2024 sus líneas de autobús realizaban 2.291 paradas, entre las 1.561 del transporte escolar integrado y las 730 del no integrado. En junio de 2025 la cifra global sube a las 2.330 (1.588 y 742), es decir, hay 39 más. Por su parte, Tabeirós pasa de las 1.306 (805 de bus escolar abierto a adultos y 501 de transporte no integrado) a las 1.275 (790 y 485), de modo que cede 31. El cómputo total de las dos comarcas es positivo, al pasar de las 3.597 paradas a las 3.605. Gana 8, es cierto, pero hay que recordar que a Estrada y Forcarei pierden estacionamientos tanto en el bus escolar como en el de viajeros que se desplazan para acudir a trabajar, a realizar trámites administrativos o a hospitales de la ciudad de referencia.

El informe del Plan de Transporte Público de Galicia ofrece además datos sobre el número de personas usuarias. En las líneas de Deza, dentro del transporte compartido bajan tanto los estudiantes menores de 16 años como los pasajeros no escolares. Si en el periodo 2023-2024 se contabilizaron 429.956 escolares, entre julio de 2024 y junio de 2025 la cifra cae a los 415.549 (es un 3,5% menos). En este transporte compartido, la cifra de adultos también baja, de los 54.030 a los 48.170 (desciende un 12,2%). Sin embargo, sí suben las personas que se desplazan en las líneas de bus regulares, y lo hacen en un 12,4%, pues pasan de las 148.329 a las 169.268, es decir, casi 21.000 más.

El balance para los dos municipios de Tabeirós-Terra de Montes es un poco diferente, pues eliminan dos líneas de transporte compartido pero mejoran su cifra de menores viajeros, al subir de las 242.910 a unas 5.000 más, alcanzando las 247.879 (es un 2% más). En este transporte compartido desciende, un 1,1%, los usuarios adultos, ya que si registró 74.851 pasajeros al cierre de junio de 2024, en el mismo mes del año siguiente la cifra era de 74.031. Pero, como en Deza, también mejora el número de la clientela de líneas regulares, de las 68.805 personas se llega a las 77.267 (es un 11% más). En un análisis por meses, octubre, marzo y mayo son los de mayor actividad en las líneas regulares.

Diez minutos de acceso

Aumentan las personas que emplean el transporte público por carretera, pero en el caso del interior de Pontevedra puede deberse a la edad avanzada de sus residentes, a no poder emplear el turismo particular y a las escasísimas, cuando no nulas, paradas del transporte en tren. Y en el caso de las líneas de bus de Deza, también aumenta el tiempo de acceso, andando, a la parada más próxima: si en la memoria de 2023-2024 el tiempo de llegada a la parada era de 9,67 minutos en Deza, ahora está en los 10,28. Casi la mitad de los viajes en bus, el 45%, se realizan dentro del municipio de Lalín, y el 22%, en el territorio de Silleda. Le sigue Cruces, con el 12% del total. Los viajes fuera de Deza más frecuentes tienen como destino Santiago, Ourense y Pontevedra y, en menor medida, Lugo y Vigo.

En Tabeirós-Montes sí bajó el tiempo de acceso a la parada a pie, de 8,85 minutos a los 7,99. Ocho de cada diez viajes permiten a los usuarios desplazarse dentro del municipio de A Estrada, y el 20% restante son traslados entre distintos puntos de Forcarei. Santiago, Pontevedra y la comarca de Caldas son otros destinos frecuentes.