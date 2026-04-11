Concentración
El cocido vuelve a quemar rueda
El Motococido reúne este fin de semana a cientos de aficionados en una cita ya consolidada, con rutas, música y ambiente, y con una capacidad creciente para atraer participantes de distintos puntos de España
El Motococido vuelve este fin de semana con una edición que confirma el peso que ha ido ganando una cita ya asentada dentro del calendario festivo. La concentración reúne a unas 400 personas inscritas llegadas de distintos puntos de España y convierte durante tres días el Campo da Feira Vello de Lalín en punto de encuentro para los aficionados a las dos ruedas, en una convocatoria que mezcla motor, convivencia y ocio con un sello cada vez más reconocible.
La cita ha ido creciendo y no se queda en una reunión reservada a moteros, sino que acaba generando ambiente a su alrededor y sumando también a vecinos y visitantes. Hay movimiento constante en torno al recinto, llegada de participantes de fuera y un fin de semana que gira en buena medida alrededor de una propuesta que ya ha encontrado un espacio propio.
El viernes sirvió para abrir inscripciones y poner en marcha la concentración con música y primeros encuentros entre participantes. Pero fue el sábado cuando el Motococido, como de costumbre, pisó a fondo. La jornada concentró buena parte del programa, con ruta por la comarca, sesión vermú, comida y actuaciones, además de uno de los momentos más esperados: la exhibición de Narcís Roca, que volvió a poner el foco en la espectacularidad y la destreza sobre la moto. La tarde y la noche siguieron con cena y música en directo en una combinación que refuerza ese carácter festivo que la cita ha ido consolidando edición tras edición.
El domingo mantiene todavía la actividad con nueva apertura de inscripciones, ruta motera libre y sesión vermú antes del cocido que da nombre al evento. Ese remate gastronómico vuelve a subrayar una de las claves de la concentración, su capacidad para mezclar el universo motero con una de las grandes señas de identidad de Lalín. Ahí está buena parte de su personalidad y también una de las razones de su éxito.
También se dejaron ver en la concentración motero el alcalde de Lalín, José Crespo, y la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, de visita institucional en la localidad. Y no se descarta alguna visita más de calado para la jornada dominical. En cualquier caso, la participación avala una cita ya asentada, con proyección y con capacidad para convertir el fin de semana en referencia para los aficionados a las dos ruedas.
Suscríbete para seguir leyendo
