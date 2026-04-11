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Cita con las bandas de música en Silleda

El Auditorio de la Semana Verde acogerá el 18 de abril a las 19.00 horas el XXXII Festival de Bandas de Música, con la Banda Municipal de Silleda y la Banda de Caldas de Reis. El domingo 19 a las 17.30 horas, será el turno del XVII Festival de Bandas Infantiles y Juveniles, con la Banda Juvenil de Goián y las secciones infantiles y juveniles de Silleda.

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