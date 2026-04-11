Carboeiro celebra el 2 de mayo la Festa da Virxe da Cruz

La parroquia de Carboeiro, en Silleda, celebrará el 2 de mayo la Festa da Virxe da Cruz, una cita que unirá tradición religiosa, actividad al aire libre, gastronomía y música.

El programa comenzará a las 18 horas con una andaina circular de 8 kilómetros, con salida y llegada en Carboeiro y paso por Martixe y Ansemil. La organización subraya que no será necesaria inscripción previa. A las 20.30 horas se celebrará la misa y procesión de la Virxe da Cruz, mientras que a las 21.30 horas arrancará la cena popular en el campo de la fiesta.

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El menú incluirá pulpo, carne ó caldeiro, sobremesa, vino, café y pan. El precio será de 30 euros para adultos, 15 euros para niños de 5 a 10 años y gratis para los menores de 5. La noche estará animada por Dúo Pachi Show y habrá servicio de barra desde el inicio. La organización recuerda que será obligatorio comprar los tickets para la cena antes del 27 de abril en los bares Atly (A Bandeira), Sanse (O Castro) y Avenida (Silleda).