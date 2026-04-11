Camposancos amplía la cesión de su local

El Concello de Lalín aceptó la renuncia de la Asociación Veciñal de Camposancos a la anterior cesión temporal del local social, aprobada en su día por un periodo de cinco años. En el mismo expediente dio luz verde a una nueva cesión por diez años, vinculada a la ejecución de obras de acondicionamiento y manteniendo la prioridad de uso municipal cuando sea necesario.