Cae parte del tejado de la iglesia parroquial de Carboeiro tras colapsar una viga

Durante la noche del viernes al sábado se desplomaron parte del techo y del tejado de la iglesia parroquial de Santa María de Carboeiro, en Silleda. El colapso de la única viga de madera, en la parte superior (las otras son de hormigón y se colocaron en una reforma hace 40 años) provocó la caída de la estructura en la zona central del templo, entre el coro y el presbiterio. Al ser en este punto, el incidente causó daños en las primeras filas de bancos, pero no afectó ni al altar ni a las imágenes.

Un vecino porta la imagen de San Antonio. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

A esta iglesia se desplazó la alcaldesa, Paula Fernández Pena, junto al técnico municipal y agentes de la Policía Local, para hacer una primera valoración de daños. Fue precisa la intervención de los bomberos del Consorcio Intercomarcal para abrir la puerta lateral (que estaba bloqueada por la acumulación del escombro caído) y permitirles al párroco, José Pérez Barreiro, y a los feligreses, retirar las imágenes de santos así como libros y cálices, para ponerlos a salvo de la intemperie pero también de cualquier robo. Este lunes volverá a la iglesia personal municipal para acabar de retirar tejas que puedan acusar algún riesgo.

Para evitar la entrada a la iglesia de curiosos o de ladrones, el Concello ha colocado balizas en torno al templo. En Carboeiro los oficios religiosos son cada 15 días, los sábados, de modo que la misa del día 18 y de días sucesivos será en la feligresía vecina de Breixa. La parroquia ya había anunciando la programación religiosa y festiva del 2 de mayo para conmemorar la Festa da Virxe da Cruz así que, si la meteorología lo permite, la celebración eucarística podría celebrarse fuera.

Las obras de restauración corresponden a la Diócesis de Lugo, a la que el párroco ya trasladó el incidente. Pero al ser una iglesia con protección integral –tiene un gran valor artístico por sus canecillos románicos en sus muros, que no han sufrido destrozos– la reforma tendrá que atenerse a las pautas que marque la Dirección Xeral de Patrimonio, de la Consellería de Cultura. Los trámites pueden durar semanas, o incluso meses. Por eso, una de las preocupaciones que esgrimían ayer los vecinos era la celebración de entierros y funerales de aniversario, que durante el tiempo en que esta iglesia esté «inactiva» deberán oficiarse también en Breixa o en otros templos del entorno, aunque sí podrá emplearse el camposanto paras las inhumaciones. Uno de los trabajos más inmediatos es, sin lugar a dudas, la colocación de una lona sobre la zona del techo que se ha desprendido, para evitar que entre agua al interior en caso de precipitaciones, y esa retirada de tejas que puedan desprenderse durante estos días.

Árbol caído en un tendido

No es el único percance que registró Silleda en el comienzo del fin de semana. Este sábado, un árbol cayó sobre el tendido eléctrico en O Castro. Las rachas de viento de las últimas jornadas y las borrascas de invierno pueden estar entre las causas de la caída.