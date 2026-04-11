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La basura baja un 10% para 633 hogares

La junta de gobierno de Lalín aprobó una bonificación del 10% en la tasa de basura para 633 solicitudes vinculadas al compromiso de uso del contenedor marrón. El acuerdo será comunicado al ORAL, organismo que deberá aplicar esa reducción en los recibos correspondientes.

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