El Work Cocido reúne talento y vivencias de seis ponentes en Lalín

El V Work Cocido reunirá durante todo el día de hoy en Lalín a destacados profesionales bajo el lema «Trayectorias de vida: proyectos que inspiran», enfocado en la experiencia y pasión emprendedora con testimonios en primera persona. La jornada contará con ponentes como Sheila Patricia, Fran Cañotas, Begoña Vázquez, Patricia Galego, Eva López y Ramiro Mejuto. Más información sobre el evento de emprendimiento en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero.