Silleda participa en la Mostra do Viño do Ulla en Vedra

Silleda acudirá este fin de semana a la Mostra dos Concellos da Subzona Ribeira do Ulla, que acoge el municipio coruñés de Vedra y que coincide con la XVIV Exaltación do Viño da Ulla en San Miguel de Sarandón. Silleda participará con la promoción de alimentos de productores locales y con las fiestas gastronómicas. Para ello, organiza una degustación de empanadas durante la jornada dominical.