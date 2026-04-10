El Programa de Cursos Parroquiais ofrece 26 aulas

El Concello de Vila de Cruces pone en marcha el Programa de Cursos Parroquiais 2026, destinado a las asociaciones del municipio. Las actividades tendrán lugar una vez por semana en los locales sociales de las parroquias que participen, y solo podrá ser beneficiario un colectivo por cada feligresía.

Este programa ofrece 26 acciones formativas, organizadas en seis bloques temáticos: bienestar y salud, creatividad y artesanía; cultura y ocio; idiomas; vida práctica y tradición; y nuevas tecnologías. En bienestar y salud se incluyen talleres de masaje y relajación; autoestima; memoria; primeros auxilios; risoterapia; gimnasia de mantenimiento y pilates, mientras que en creatividad y artesanía el Concello ofrece amigurumi (tejido de muñecos); macramé; elaboración de jabones; resina epoxi; cosmética natural; cestería; pintura con arenas; pintura con óleo y arreglos florales. En idiomas, estarán disponibles inglés y francés, mientras que cultura y ocio propone bailes de salón; bailes latinos; pandereta y canto y teatro. Las nuevas tecnologías permitirán formarse o bien en fotografía o bien en el manejo de teléfonos móviles y, por último, el área de vida práctica y tradición incluye talleres de poda e injertos por un lado y licores y conservas por otro.

Las asociaciones interesadas pueden presentar su solicitud desde el próximo miércoles, día 15, hasta el 15 de mayo. Deben cubrir la ficha indicando los tres cursos en que están interesadas. La adjudicación se realizará según la preferencia indicada y la disponibilidad de las personas monitoras.

Cada curso durará 20 horas y durarán entre dos y dos meses y medio. El coste que deben abonar por todo el curso los vecinos y vecinas que quieran acudir oscila entre los 25 y los 80 euros. Las aulas más caras, como las de pintura y arreglos florales, ya incluyen el material.

Caminata

Por otra parte, más de 60 personas participaron este jueves en una caminata que organizaron el centro de salud y el Concello para conmemorar el Día Mundial da Actividade Física y el Día Mundial da Saúde, que fueron respectivamente el lunes y el martes. La actividad ofrecía dos rutas distintas: una corta de 6 kilómetros desde Cruces hasta la playa fluvial de Abeseiro en Toiriz, y una más larga, de 11 kilómetros, entre el casco urbano a Toiriz y con regreso al punto de partida. Las empresas locales Fernández Torres, Merca Más, Fresenius Kabi e Roche se encargaron del avituallamiento en Abaseiro para que el grupo repusiese fuerzas.