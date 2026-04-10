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Basura

El PP de Silleda censura el cierre de contenedores por fallos de reciclaje

Alerta de perjuicios para la ciudadanía y pide más puntos de recogida y acciones formativas

Redacción

Silleda

El Partido Popular de Silleda rechaza la intención del gobierno local de inmovilizar contenedores cuando se detectan residuos impropios y advierte de que la medida puede dejar a muchos vecinos sin un punto cercano para depositar la basura en calles y núcleos del municipio, especialmente en aquellas zonas donde ya escasean este tipo de servicios.

El portavoz popular, Ignacio Maril, califica la iniciativa de «ocorrencia e amenaza aos veciños» y lamenta que «a falta de civismo ou o erro» de unos pocos pueda acabar repercutiendo en toda la vecindad del entorno, además de empeorar el servicio si los usuarios se ven obligados a realizar desplazamientos más largos.

Los populares defienden la necesidad de mejorar la separación de residuos y apelan al civismo de la población, pero consideran que la solución planteada por el Concello resulta excesiva y poco efectiva. También cuestionan que la inmovilización con una simple pegatina sirva para evitar nuevas infracciones o resolver el problema de fondo.

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Asimismo, el PP reclama más contenedores para recogida selectiva y campañas de formación e información antes de aplicar este tipo de medidas, al considerar que en muchos lugares faltan depósitos específicos y persisten deficiencias en el sistema de recogida.

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