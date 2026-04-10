Pintan pasos de cebra en la plaza de la Farola

El Concello de A Estrada realizó en la mañana de ayer el pintado de dos pasos de cebra en la plaza de la Farola. En concreto, se crearon dos zonas de paso peatonal en los mismos lugares en los que ya estaban antes de la reforma de este céntrico enclave del casco urbano estradense. Esta medida surge después del debate generado por la falta de seguridad en este punto, que ahora pasa a ser de prioridad peatonal.