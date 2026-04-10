Nuevo mercadillo artesanal en Merza

El eferroGhalpón, en Merza, acoge mañana una nueva edición de las ferias mensuales, en colaboración con Artesanía de Galicia. En esta segunda convocatoria además de los ocho expositores habrá una sesión vermú con Eris Mackenzie y a lo largo de la jornada están programados talleres de elaboración de llaveros de zuecos y de papel artesanal.